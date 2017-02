Viele europäische Top-Vereine beobachten die Situation von Mesut Özil beim FC Arsenal. Der Vertrag des Weltmeisters in London läuft 2018 aus - und noch immer scheint eine Verlängerung kein Thema zu sein.

Julian Draxler, der seit kurzem für Paris Saint-Germain spielt, würde seinen Nationalmannschaftskollegen mit offenen Armen in Frankreich empfangen.

"Ich möchte ihn nicht in Schwierigkeiten bringen, wenn ich das jetzt sage, aber ich würde Mesut gerne hier sehen. Er hätte mit Sicherheit einen Platz, er kann in jeder Mannschaft der Welt spielen", sagte Draxler in einem Interview mit beIN Sports.

Und weiter: "Wenn er möchte, ist er hier sicherlich herzlich willkommen - zumindest von mir."

Die Gespräche zwischen Özil und Arsenal stocken seit Monaten.

Auch der FC Barcelona hätte den 28-Jährigen offenbar gerne in seinen Reihen.

Wie die spanische Tageszeitung Sport berichtet, haben die Katalanen die Berater des Spielers kontaktiert, um herauszufinden, ob dieser sich ein Engagement im Camp Nou vorstellen könne.

Özil selbst soll nicht abgeneigt sein, erneut in der Primera Division aufzulaufen. Von 2010 bis 2013 hatte der Linksfuß bereits auf der iberischen Halbinsel gespielt - allerdings für Barcas Erzrivalen Real Madrid.