Metz - Marseille 1:0

Video Payet dreht wieder richtig auf

Dimitri Payet sorgt in Marseille für Furore. Allerdings darf der Franzose gegen Metz seine Künste erst in Halbzeit zwei zeigen und so wirklich geholfen hat es nichts – im Gegenteil…

Monaco - Nizza 3:0

Video Doppelpacker Falcao zerlegt Nizza

Im Topspiel der Ligue 1 zeigt der AS Monaco, weshalb er bisher mit Abstand die meisten Tore der Liga erzielt hat. Vor allem Topstürmer Falcao blüht gegen die Truppe von Lucien Favre auf.

Bordeaux - Rennes 1:1

Video Bordeaux fehlt einfach der Punch

Bei Girondins Bordeaux rauft man sich die Haare. Mehrmals hatte man gegen Stade Rennes den Sieg auf dem Fuß. Was dann aber folgte, war teilweise kläglich.

Lille - Lorient 0:1

Video Lorient gelingt ganz großer Wurf

Lille schafft es nicht, zuhause Lorient in Schach zu halten. Die Folgen: Pfiffe vom Publikum und neue Hoffnung für die Gäste.

Montpellier - Bastia 2:1

Video So brutal ist der Abstiegskampf in Frankreich

Bei der Partie in Montpellier will Kellerkind Bastia am Ende zu viel und begeht ein heftiges Foulspiel. Der Übeltäter fliegt dafür mit glatt Rot vom Platz!

Dijon - PSG 1:3

Video Grandioses Hackentor veredelt Draxlers Antritt

In Dijon erobert Paris Saint-Germain Platz zwei in der Ligue 1. Wieder einmal hat Julian Draxler seinen Anteil am PSG-Erfolg - und zwar auf sehenswerte Weise.

Guingamp - Caen 0:1

Rémy Vercoutre erwischt gegen Guingamp einen richtig guten Tag. Der Torhüter von Caen agiert sogar als halber Volleyballer.

Toulouse - Angers

Nantes - Nancy

St. Etienne - Lyon

