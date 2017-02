Nach einem beeindruckenden Comeback mit tollen Toren und Einzelaktionen scheint "Enfant terrible" Mario Balotelli beim OGC Nizza wieder in alte Muster gefallen zu sein.

Der Trainer des französischen Erstligisten, Lucien Favre, hat den italienischen Stürmer-Star wegen dessen Defensivverhaltens öffentlich in die Pflicht genommen.

"Ich will nicht über Mario reden", sagte Favre vor dem Spiel am Sonntag bei Stade Rennes, als ihn mehrere Journalisten auf Balotellis späte Einwechslung beim Spiel gegen Saint-Etienne angesprochen hatten. Balotelli war erst in der 82. Minute in die Partie gekommen.

Video Balotelli sichert Nizzas Sieg

"Wir reden über seine mangelhafte Defensivarbeit seitdem er hier ist. Es wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis es bei ihm 'Klick' macht", rüffelte Favre den 26-Jährigen.

Seine Mannschaft funktioniere momentan auch ohne Balotelli, gab der frühere Bundesliga-Coach von Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach weiter zu verstehen.

"Was soll ein Trainer machen? Ich setze auf das Team, das meinen Ideen am ehesten entspricht. Ich glaube nicht, dass ich eine Pressekonferenz abhalten muss, nur um über Mario zu sprechen."

Nizza steht derzeit mit 52 Punkten hinter dem AS Monaco und Paris Saint-Germain (beide 55) auf dem dritten Platz der Ligue 1.

Balotelli war im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Liverpool an die Cote d'Azur gewechselt.