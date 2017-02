Tabellenführer AS Monaco hat in der französischen Fußball-Meisterschaft Verfolger OGC Nizza in die Schranken verwiesen.

Die Monegassen besiegten im Spitzenspiel der 23. Runde das Team des ehemaligen Bundesliga-Trainers Lucien Favre 3:0 (0:0) und bauten ihren Vorsprung an der Spitze der Ligue 1 auf drei Punkte aus.

Für die Monegassen, die auch die klar bessere Tordifferenz aufweisen, trafen Valère Germain (47.) sowie zweimal Radamel Falcao (60., 81.) gegen den früheren Tabellenführer. Nizza musste am Abend auf einen Patzer von Paris St. Germain beim FCO Dijon hoffen. Mit einem Sieg würden die Hauptstädter um den deutschen Nationalspieler Julian Draxler die Südfranzosen vom zweiten Platz verdrängen.