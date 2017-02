Dante und Mario Balotelli stehen seit dem vergangenen Sommer gemeinsam bei OSG Nizza unter Vertrag - und wie es aussieht haben sie sich gesucht und gefunden.

Der frühere Bayern-Verteidiger findet jedenfalls nur lobende Worte, wenn er über den italienischen Stürmer spricht. "Ich dachte, er sei viel verrückter", sagt Dante. "Es macht Scherze, aber er weiß genau, wann es genug ist."

Auf dem Platz sei Balotelli keinesweges der egoistische Spieler, der er verschrien war. "Im Gegenteil", so Dante "er ist einzig und allein an der Mannschaftsleistung interessiert."

Alle Mitspieler hätten Respekt vor Balotelli - "vor allem, weil sie ihn früher lediglich von der Playstation kannten", so Dante mit einem Schmunzeln.

"Super-Mario" hat in elf Saisoneinsätzen schon neun Treffer erzielt und feiert derzeit mit dem Klub von Trainer Lucien Favre eine Art sportliche Wiedergeburt. In der Tabelle steht Nizza hinter Tabellenführer AS Monaco derzeit auf Platz 2.