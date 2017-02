Paris Saint-Germain kommt der Tabellenspitze in der Ligue 1 immer näher. Großen Anteil daran hat auch Julian Draxler, der nach seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg zuletzt wie ausgewechselt wirkte.

Bei seinem fünften Spiel in der französischen Liga will er mit seinem neuen Klub den Druck auf Frankreichs Spitzenreiter AS Monaco aufrecht erhalten. Noch hat der Ligaprimus drei Punkte Vorsprung auf PSG, doch das könnte sich mit einem PSG-Sieg gegen OSC Lille ändern (Das Spiel gibt es um 21 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+). Allerdings kann Monaco zuvor gegen Montpellier schon vorlegen.

Mit Draxler ist Paris noch ungeschlagen und holte aus den letzten vier Spielen drei Siege. Der deutsche Nationalspieler steuerte einen Treffer und eine Vorlage bei. Im Pokal traf er sogar schon drei Mal.

Wenn Draxler den Anstieg in seiner Formkuve bestätigen kann, könnte gegen den Tabellenzwölften Lille das nächste Tor folgen. SPORT1 begleitet die Partie ab 20.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVETICKER auf SPORT1.de und in der SPORT1 App.