Girondins Bordeaux - SC Bastia 2:0

14 Minuten reichen Girondins Bordeaux um den Sieg gegen Bastia perfekt zu machen. Bordeaux klettert damit vorübergehend auf Platz 4, Bastia bleibt mit der 17. Saisonpleite Schlusslicht in der Ligue 1.

Paris Saint-Germain - Montpellier HSC 2:0

Video Der emotionalste Anstoß des Jahres

PSG-Stürmer Edinson Cavani ist weiterhin nicht zu stoppen. Das Highlight in der Partie zwischen PSG und Montpellier setzt aber Angel Di Maria mit einem Traumtor.

FC Lorient - FC Metz 5:1

Vierter Sieg aus den vergangenen fünf Spielen: Der FC Lorient ist in Frankreich die Mannschaft der Stunde. Im Heimspiel gegen den direkten Abstiegskonkurrenten aus Metz dreht vor allem Jimmy Cabot richtig auf. Für Metz wird die Luft langsam dünner.

Lille OSC - EA Guingamp 3:0

Was für eine Szene, was für eine Chance! Gleich vier Spieler des OSC Lille bringen in einer Aktion den Ball nicht im Tor von Guingamp unter. Am klaren Heimsieg lässt Lille aber dennoch keinen Zweifel.

Dijon FCO - Angers SCO 3:2

Dijon FCO darf wieder vom Klassenerhalt in der französischen Ligue 1 träumen. Der Aufsteiger legt im Heimspiel gegen den Angers SCO los wie die Feuerwehr, muss in der Schlussphase aber noch um die wertvollen drei Punkte zittern.

SM Caen - FC Nantes 0:2

SM Caen rutscht in der französischen Ligue 1 immer tiefer in den Abstiegssumpf. Im Heimspiel gegen den FC Nantes wird Yacine Bammou mit seinem Doppelpack zum Alptraum von Caen.

AS Nancy - Olympique Marseille 0:0

Video Pfostenknaller aus irrem Winkel

Nancy verpasst, sich im Abstiegskampf der Ligue 1 etwas abzusetzen. Zwei sehenswerte Pfostenknaller verhindern auf beiden Seiten den Dreier.

Alle Video-Highlights der Ligue 1:

Die Highlights des 33. Spieltags

Die Highlights des 32. Spieltags

Die Highlights des 31. Spieltags

Die Highlights des 30. Spieltags

Die Highlights des 29. Spieltags

Die Highlights des 28. Spieltags

Die Highlights des 27. Spieltags

Die Highlights des 26. Spieltags

Die Highlights des 25. Spieltags

Die Highlights des 24. Spieltags

Die Highlights des 23. Spieltags

Die Highlights des 22. Spieltags

Die Highlights des 21. Spieltags

Die Highlights des 20. Spieltags

Die Highlights des 19. Spieltags

Die Highlights des 18. Spieltags

Die Highlights des 15. Spieltags

Die Highlights des 14. Spieltags

Die Highlights des 13. Spieltags

Die Highlights des 12. Spieltags

Die Highlights des 11. Spieltags

Die Highlights des 10. Spieltags

Die Highlights des 9. Spieltags

Die Highlights des 8. Spieltags

Die Highlights des 7. Spieltags

Die Highlights des 6. Spieltags

Die Highlights des 5. Spieltags

Die Highlights des 4. Spieltags

Die Highlights des 3. Spieltags

Die Highlights des 2. Spieltags

Die Highlights des 1. Spieltags