Ligue 1: Paris Saint-Germain zieht mit AS Monaco gleich

Ligue 1: Paris Saint-Germain zieht mit AS Monaco gleich PSG feiert Last-Minute-Sieg

Paris Saint-Germain schließt in der Ligue 1 zu AS Monaco auf. Beim Erfolg in Metz fehlt Julian Draxler erneut verletzt. Kevin Trapp startet im Tor.