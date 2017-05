Paris Saint-Germain hat zum Auftakt des 36. Spieltags der Ligue 1 einen klaren Sieg eingefahren.

Das Team von Julian Draxler, der wie sein deutscher Teamkollege Kevin Trapp in der Startelf stand, setzte sich im Heimspiel gegen SC Bastia mit 5:0 durch. Mit dem Triumph über das Schlusslicht wahrte PSG seine allerdings nur noch geringen Chancen im Titelkampf. Zwar ist der Titelverteidiger nun punktgleich mit Spitzenreiter AS Monaco, allerdings hat er schon zwei Spiele mehr absolviert.

Edinson Cavani (78./89. Spielminute), Lucas (32.), Marco Verratti (35.) und Giovani Lo Celso (82.) erzielten die Treffer für den Hauptstadtklub.

Draxler kam bei dem Kantersieg seines Teams in den Schlussminuten noch zu einem Scorerpunkt: In der 89. Minute legte er Toptorjäger Cavani seinen zweiten Treffer auf. Doch auch am ersten Treffer des Uruguayers hatte Draxler entscheidenden Anteil. Mit einem sensationellen Hackenpass an der Strafraumkante bediente er Goncalo Guedes, der Cavani in Szene setzte.

Der Angreifer steht bei nun 33 Saisontoren in der Liga.