Paris Saint-Germain bleibt in der französischen Meisterschaft derzeit das Maß aller Dinge.

Bayern Münchens Gruppengegner in der Champions League gewann am vierten Spieltag der Ligue 1 das Spitzenspiel gegen Rekordchampion AS Saint-Etienne 3:0 (1:0) und behauptete damit mit der Optimalausbeute von zwölf Punkten die Tabellenführung (SERVICE: Die Tabelle).

Mann des Abends war aber ausnahmsweise nicht Superstar Neymar. Der brasilianische Neuzugang leitete zwar das 2:0 von Thiago Motta (52.) mit ein, blieb aber ansonsten blass.

Dafür spielte Edinson Cavani groß auf, der bullige Stürmer aus Uruguay erzielte einen Doppelpack (20./90.).

Draxler kommt als Joker

Cavani, Torschützenköning der vergangenen Saison, verwandelte zunächst souverän einen Foulelfmeter, den Saidy Janko an ihm selbst verursacht hatte. Für den Sturmpartner von Neymar war es bereits Saisontreffer Nummer vier.

Motta beruhigte dann die Nerven der PSG-Fans, die aufgrund der starken Vorstellung der Gäste einige Male zittern mussten, ehe Cavani mit seinem fünften Saisontreffer für den Endstand sorgte.

Weltmeister Julian Draxler saß bei Paris 84 Minuten auf der Bank, ehe er für Javier Pastopre eingewechselt wurde.