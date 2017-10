Die Polizei von Marseille hat aus Sicherheitsgründen einen Bann gegen Fans des französischen Fußball-Tabellenführers Paris Saint-Germain vor dem Prestigeduell am Sonntag im Stade Velodrome bei Olympique Marseille verhängt (Sonntag, ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Laut Polizeiangaben vom Freitag dürfen sich PSG-Anhänger zwischen 8.00 Uhr am Sonntag und 4.00 Uhr am Montag nicht im oder am Stadion aufhalten.

Zwischen PSG und OM herrscht seit Jahren eine große Rivalität, wiederholt hatte es Krawalle zwischen Problemfans aus beiden Lagern gegeben.