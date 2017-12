Stade Rennes - Paris Saint-Germain 1:4

Paris St. Germain feiert in Rennes eine Galavorstellung. Vor allem der Super-Sturm mit Neymar, Kylian Mbappe und Edinson Cavani ist nicht aufzuhalten.

AS Saint-Etienne - AS Monaco 0:4

Die AS Monaco feiert in St. Etienne einen ungefährdeten Sieg. Dem Schlussmann der Gastgeber brennen in der zweiten Hälfte die Sicherungen durch.

Video Keeper rastet bei Monacos Torfestival aus

HSC Montpellier - FC Metz 1:3

Der eingewechselte Basin macht mit seinem Treffer in der Nachspielzeit das überraschende Erfolgserlebnis für Metz perfekt. Am Ende siegte der Underdog gegen Montpellier sogar deutlich.

Video Schlusslicht Metz schöpft neue Hoffnung

Racing Straßburg - FC Toulouse 2:1

Durch den Treffer von Kader Mangane mit dem Außenrist kurz nach der Pause hat sich Straßburg gegen Toulouse drei Punkte sichern können und klettert damit auf Rang acht.

Video Mangane bringt Straßburg auf Siegerstraße

OGC Nizza - Girondins Bordeaux 1:0

Mario Balotelli hat gegen Bordeaux richtig Lust auf Fußball. Der Italiener zaubert, schießt und trifft. Nizza klettert mit dem Sieg auf Rang sechs.

FCO Dijon - OSC Lille 3:0

Lille unterliegt Dijon hochverdient mit 0:3. Zwei überragende Treffer von Said lassen Lille weiter in den Tabellenkeller rutschen.

Video Doppelpack von Said haut Lille unten fest

SM Caen - EA Guingamp 0:0

Die französischen Tabellennachbarn Caen und Guingamp haben sich nach einer ereignisarmen Partie mit einem 0:0 getrennt. Jimmy Briand versuchte sein Glück vergeblich.

ES Troyes AC - SC Amiens 1:0

Stephane Darbion setzt sich zehn Minuten nach seiner Einwechslung mit sehr viel Willen im Fünf-Meter-Raum durch und sichert Troyes im Aufsteiger-Duell gegen Amiens den Sieg.

FC Nantes - SCO Angers 1:0

Video Schauspieler Ranieri fliegt auf die Tribüne

Nantes-Trainer Claudio Ranieri gilt eigentlich als Gentleman an der Seitenlinie. Gegen Angers lässt der Italiener allerdings seine gute Kinderstube vermissen und muss die Konsequenzen ziehen…

Olympique Lyon - Olympique Marseille 2:0

Ein Torwartfehler von Frankreichs Nummer 2 bringt Marseille früh auf die Verliererstraße. Bei den Hausherren aus Lyon wird nicht nur der Sieg, sondern auch ein besonderes Jubiläum gefeiert.