Am 21. Spieltag der Ligue 1 gibt OGC Nizza in der Nachspielzeit einen sicher geglaubten Sieg gegen die AS Monaco aus den Händen. Mario Balotellis Doppelpack ist zu wenig.

Mit einem 2:2-Unentschieden im Fürstentum kann die Mannschaft vom ehemaligen Bundesliga-Trainer Lucien Favre nicht zufrieden sein. Bis zur 93. Minute führt Nizza verdient, ehe Radamel Falcao die Monegassen jubeln lässt. (Ergebnisse/Spielplan der Ligue 1)

Nizza verpasst Sensation

Adama Diakhaby bringz Monaco in der 33. Minute zwar in Führung, doch die Freude währt nicht lange. Der italienische Stürmer-Star Balotelli dreht mit seinem Doppelpack (47./68.) die Partie für Nizza. Die Sensation ist zum Greifen nahe, doch dann schockt Monacos Superstar Falcao die Südfranzosen mit seinem Last-Minute-Treffer.

In der Tabelle liegt Nizza mit 31 Punkten auf Rang sechs und darf weiterhin vom internationalen Geschäft träumen. Monaco belegt mit 43 Zählern Rang drei, während PSG (53 Punkte) an der Spitze einsam seine Kreise zieht. (Tabelle der Ligue 1)

Payet führt Marseille zum Sieg

Tabellenzweiter Olympique Marseille profitiert von Monacos Patzer am meisten und zieht dank eines 2:0-Erfolgs gegen Racing Straßburg am direkten Konkurrenten vorbei auf Platz zwei.

WM-Held Dimitri Payet wird beim Stand von 0:0 in der 56. Minute für Lucas Ocampos eingewechselt und bringt seine Truppe auf die Siegerstraße. Den Toren von Clinton N'Jie in der 79. und Payet in der 87. Spielminute kann Racing nichts mehr entgegensetzen.

Bordeaux rutscht weiter ab

Im dritten Spiel des Tages verliert Girondins Bordeaux überraschend gegen SM Caen mit 0:2 und schlittert immer mehr in den Tabellenkeller. Der sechsmalige Meister hat nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.