Das Starensemble von Paris St. Germain hat seinen Vorsprung in der französischen Liga ausgebaut, doch im Mittelpunkt stand ein kurioses Revanche-Foul vom Unparteischen.

Das Team, das ohne Superstar Neymar antrat, gewann 1:0 (1:0) beim Tabellenfünften FC Nantes. Damit hat Paris mit 53 Punkten elf Zähler Vorsprung auf AS Monaco. In der 91. Minute zeigte der Unparteiische Tony Chapron dem Nantes-Profi Diego Carlos die Gelb-Rote Karte und Carlos war außer sich. Doch was war passiert?

Nantes hatte die Chance zum Kontern und Carlos fühlte sich vom Referee in seinem Laufweg gestört. Er schubste Chapron und dieser fiel zu Boden. Das ließ der Unparteiische nicht auf sich sitzen und setzte zu einer Grätsche bei Carlos an. Dieser blieb aber standhaft und flog aufgrund seines Schiri-Schubsers wenige Sekunden später vom Platz.

Für Paris traf am Sonntagabend Angel di Maria (12.). Der deutsche Weltmeister Julian Draxler kam nicht zum Einsatz.