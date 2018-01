Anzeige

Pokal: Paris Saint-Germain gewinnt mit Kevin Trapp bei Stade Rennes PSG stürmt mit Gala in nächste Runde / Lesedauer: 2 Minuten

Video

Paris Saint-Germain setzt sich in der 9. Runde des französischen Pokals locker in Rennes durch. Kevin Trapp steht in der Startformation, ein anderer Deutscher nicht.