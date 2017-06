Weltmeister Bastian Schweinsteiger ist mit Chicago Fire in der MLS weiterhin auf Titelkurs.

Das Team aus Windy City siegte am 16. Spieltag gegen New England Revolution mit 2:1 (1:0) und ist damit im achten Spiel in Folge ungeschlagen.

Nemanja Nikolic (18.) und Luis Solignac (61.) trafen für Chicago. Den Anschlusstreffer für die Gastgeber erzielte Antonio Dalamea Mlinar in der 70. Minute.

Mit nur einem Punkt Rückstand auf Toronto FC bleibt Fire mit 31 Zählern dem Tabellenführer dicht auf den Fersen.

Schweinsteiger stand 90 Minuten lang auf dem Feld.

Nach dem Spiel freute sich Schweinsteiger auf Twitter über die hart erkämpften drei Punkte.