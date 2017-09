Bastian Schweinsteiger muss in der MLS eine Zwangspause einlegen.

Der Superstar des amerikanischen Erstligisten Chicago Fire wird von einer Wadenverletzung geplagt und konnte gegen Red Bull New York nicht auflaufen. Dies gaben sowohl der Verein als auch Schweinsteiger selbst via Twitter bekannt.

Am vorangegangenen Spieltag hatte Schweinsteiger sein Team noch zum Sieg geschossen. Sein Treffer beim 1:0-Sieg gegen Montreal Impact beendete eine Serie von sechs Niederlagen am Stück. In der Schlussphase war er wegen muskulären Problemen ausgewechselt worden.

In der Eastern Conference liegt Chicago auf dem dritten Rang. Wie lange Schweinsteiger fehlen wird, ist nicht klar.