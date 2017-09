Bastian Schweinsteiger ist nach seiner Wadenverletzung wieder für seinen Klub Chicago Fire einsatzbereit.

Nachdem der frühere Münchner vier Spiele in Folge pausieren musste, steht er gegen den New York City FC wieder im Kader. "Zurück mit dem Team gegen New York City heute Abend", schrieb der 33-Jährige auf seinen Social-Media-Kanälen am Samstag.

Am Donnerstag hatte sich Chicago mit einem Sieg (4:1) bei den San Jose Earthquakes bereits vorzeitig für die Play-Offs der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) qualifiziert. Mit 51 Punkten kann die Mannschaft als Vierter in der Eastern Conference nicht mehr aus den Top 6 rutschen.

Der deutsche Mittelfeldspieler hatte den Triumph verletzungsbedingt als Zuschauer neben dem Platz verfolgt.