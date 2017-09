Chicago Fire hat in der nordamerikanischen Profiliga MLS ohne Weltmeister Bastian Schweinsteiger seine zehnte Saisonniederlage kassiert.

Die Mannschaft des noch immer an der Wade verletzten Ex-Münchners verlor am 30. Spieltag bei Philadelphia Union 1:3 (0:1), hat aber weiterhin beste Chancen auf den Einzug in die Playoffs.

Vier Spiele vor Ende der Hauptrunde hat Chicago auf dem dritten Rang der Eastern Conference ein Polster von neun Punkten auf das siebtplatzierte Montreal Impact, das allerdings ein Spiel weniger bestritten hat. Die jeweils sechs besten Teams der Eastern und Western Conference qualifizieren sich für die Endrunde.

Schweinsteiger veröffentlichte kurz vor dem Spiel ein Video auf Twitter, das ihn beim leichten Lauftraining zeigt. Dazu schrieb er: "Ich fühle mich jeden Tag besser."

Chris Pontius (10., 55.) und C.J. Sapong (64.) trafen für Philadelphia, für Chicago konnte lediglich Luis Solignac (67.) verkürzen.