Toronto FC hat in der MLS als erste kanadische Mannschaft den Titel gewonnen.

Im Finale vor eigenem Publikum gegen Titelverteidiger Seattle Sounders revanchierte sich die Mannschaft des früheren Mönchengladbacher Bundesliga-Profis Michael Bradley durch ein 2:0 (0:0) für die Niederlage im Elfmeterschießen des Vorjahresendspiels.

Vor Toronto hatten seit der MLS-Premierensaison 1996 ausschließlich US-Mannschaften den Titel gewonnen. In der nun abgelaufenen Spielzeit war der deutsche Weltmeister Bastian Schweinsteiger mit Chicago Fire in der ersten Play-off-Runde ausgeschieden.

Altidore sorgt für Führung

Toronto stellte im Finale 23 Minuten vor dem Abpfiff durch das 1:0 von Jozy Altidore die Weichen zum Titelgewinn. In der vierten Minute der Nachspielzeit machte der Spanier Victor Vazquez den Erfolg der Gastgeber perfekt.

Der neue MLS-Meister krönte durch den Triumph eine bemerkenswerte Saison. In der Hauptrunde hatten die "Reds" nach dem Gewinn der vergleichsweise unbedeutenden Meisterschaft in ihrer Heimat mit 69 Punkten einen Rekord in der 22-jährigen MLS-Geschichte verbucht und zudem mit 20 Siegen eine weitere Liga-Bestmarke eingestellt.

Torontos Trainer Greg Vanney war bereits vor dem erneuten Finaleinzug seines Teams zum "MLS-Trainer des Jahres" gewählt worden.