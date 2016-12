Arsene Wenger hat Mesut Özil in den höchsten Tönen gelobt. Der Trainer des FC Arsenal zeigte sich beeindruckt von der Leistung des deutschen Nationalspielers und erwartet sogar noch eine Steigerung.

"Er ist natürlich ein großartiger Spieler", so Wenger. "Ich habe ihn immer hier auf den Pressekonferenzen verteidigt, weil er seinen Einsatz gesteigert hat."

Kein Mann für große Spiele?

Zuletzt war Özil dafür kritisiert worden, dass er in den großen Spielen nicht liefern würde.

"Er arbeitet hart, aber er hatte ein oder zwei Spiele in dieser Saison, in denen er frustriert war", gestand der Franzose ein, fügte aber an: "Er rennt häufiger mit nach hinten und ich denke immer noch, dass er bei seinen Abschlüssen noch Luft nach oben hat", sagte Wenger.

Video Hier verteidigt Wenger Özil

Im Training noch besser

Nach Aussage des 67-Jährigen zeige Özil im Training noch bessere Leistungen als im Wettbewerb.

"Im Training schließt er besser ab als im Spiel. Ich bin davon überzeugt, dass er in den nächsten Monaten im Abschluss noch genauer wird", prophezeite Wenger. "Er wird der Mannschaft nicht nur durch seine Pässe, sondern auch durch seine Abschlüsse helfen."

Der Franzose attestierte Özil eine "absolut fantastische" Hinrunde.

Die Premier League bei SPORT1: Alle Spiele und alle Tore der besten Liga der Welt bei SPORT1.de, in der SPORT1-App und am Montag ab 23.45 Uhr im Free-TV auf SPORT1.