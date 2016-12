Torjäger Jamie Vardy vom strauchelnden englischen Meister Leicester City ist durch den Fußballverband FA für drei Ligaspiele gesperrt worden.

Der 29-Jährige hatte am vergangenen Samstag in der Begegnung bei Stoke City (2:2) in der 29. Minute wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte gesehen.

Leicesters Mega-Comeback im Video:

Vardy wird dem Tabellen-15. der Premier League damit in den Spielen gegen den FC Everton (26.12.), West Ham United (31.12.) und den FC Middlesbrough (2.1.) nicht zur Verfügung stehen.

Die Premier League bei SPORT1: Alle Spiele und alle Tore der besten Liga der Welt bei SPORT1.de, in der SPORT1-App und im Free-TV auf SPORT1.