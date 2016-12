Der FC Chelsea marschiert weiter unaufhaltsam durch die Premier League. Die Blues feierten beim 4:2 (1:0) gegen Stoke City ihren 13. Sieg in Serie.

Damit stellte der Tabellenführer den Liga-Rekord der meisten Dreier in einer Saison in Folge des FC Arsenal ein. Die Gunners waren in der Spielzeit 2001/02 ebenfalls 13 Mal am Stück siegreich vom Platz gegangen.

Arsenal war auch der letzte Verein, der Chelsea bezwingen konnte. Am 6. Spieltag gewannen sie vor eigenem Publikum mit 3:0. Seither ist Antonio Contes Mannschaft in zehn der 13 Partien ohne Gegentor geblieben.

Gegen Stoke erzielten Gary Cahill (34.), Willian (57., 65.) und Diego Costa die Treffer. Bruno Martins Indi (46.) und Peter Crouch (64.) hatten zwischenzeitlich ausgeglichen.