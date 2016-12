Am Samstag geht's im Topspiel der Premier League zwischen dem FC Liverpool und Manchester City (18.15 Uhr LIVE bei DAZN und im LIVETICKER) um Platz zwei in der Tabelle.

Jürgen Klopp freut sich schon auf den Silvester-Knaller gegen Pep Guardiola. "Das ist ein besonderes Spiel und wir freuen uns darauf", sagte der Liverpool-Coach.

Durch den Erfolg gegen Stoke am Dienstag eroberten sich die Reds Platz zwei zurück. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Chelsea beträgt sechs Punkte, aber nur einen Zähler dahinter lauert schon Manchester City.

Mit einem Sieg gegen die "Citiziens" könnte das Team von Jürgen Klopp die Verfolger also auf sicherer Distanz halten

Video Klopp zieht Spion Guardiola auf

Zwölf Ligasiege in Serie von den Reds

Guardiola schaute sich das Liverpool-Spiel gegen Stoke sogar vor Ort an. "Ich bin nicht sicher, ob er in den letzten Wochen in den anderen Stadien eine Menge Spiele gesehen hat", sagte Klopp, der Chelsea trotz zwölf Ligasiegen in Serie noch lange nicht am Ziel sieht: "Man muss in dieser Liga um jeden Punkt kämpfen. Es ist alles noch offen und wir sind im Rennen."

