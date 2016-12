Der FC Liverpool will am Dienstag (ab 18.15 Uhr im LIVETICKER auf SPORT1.de) gegen Stoke City zurück auf Platz 2 der Premier League springen. (SERVICE: Die Tabelle der Premier League)

Das Team von Chefcoach Jürgen Klopp verlor den zweiten Rang am Montag an Manchester City, das das englische Schlusslicht Hull City souverän mit 3:0 (0:0) in die Schranken wies.

Heimstarke Reds

Mit einem Erfolg gegen das zwölftplatzierte Stoke City könnten die Reds die Citizens aber erneut überholen. Liverpool geht als klarer Favorit in die Partie. Roberto Firminho und Co. sind an der heimischen Anfield Road noch ungeschlagen, mit fünf Siegen und zwei Unentschieden ist die Punkteausbeute der Reds im eigenen Stadion nahezu perfekt.

Stoke City, in dessen Kader die ehemaligen Bundesliga-Profis Marko Arnautovic und Xherdan Shakiri stehen, tut sich auswärts dagegen eher schwer. Aus acht Partien in der Ferne holte City bislang neun Zähler.