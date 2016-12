Jan Kirchhoff wird in den kommenden drei Monaten nicht für den AFC Sunderland auflaufen können. Wie sein Trainer David Moyes am Freitag mitteilte wird Kirchhoff, der zu Jahresbeginn vom FC Bayern München zu Sunderland wechselte, wegen einer Knieverletzung so lange ausfallen.

Kirchhoff hatte sich die Verletzung Mitte Dezember beim Spiel gegen Premier-League-Spitzenreiter FC Chelsea zugezogen. In der laufenden Saison kam der 26-Jährige auf sieben Einsätze.