Die europäischen Klubs zittern vor den Millionen aus China und befürchten den Abgang ihrer Stars.

Statt Spielern könnte nun offenbar sogar ein Weltklasse-Schiedsrichter den Weg nach Fernost finden.

Wie der englische Mirror berichtet, soll künftig Mark Clattenburg in der chinesischen Super League pfeifen.

Der 41-Jährige wurde erst am Dienstag als bester Referee der Welt ausgezeichnet und pfiff 2016 die Finals in Champions League, Europameisterschaft und FA Cup.

Clattenburg würde der Schiedsrichter-Zunft in China einen massiven Aufschwung verschaffen. Wie die Zeitung schreibt, gab es in der Vergangenheit immer wieder Bestechungs- und Korruptions-Skandale in China - durch den Coup mit Clattenburg würden die dunklen Flecken demnach von der Bildfläche verschwinden.

Neben Clattenburg sollen künftig auch auf offizieller und administrativer Ebene Top-Kräfte aus Europa für China begeistert werden.

Kürzlich erklärte Ex-Referee Howard Webb, dass er zweimal mit der amerikanischen MLS Gespräche führte, um den Job als Schiedsrichter-Boss zu übernehmen.