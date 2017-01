Dimitri Payet hat mit seinem erzwungenen Wechsel von West Ham United zu Olympique Marseille nicht nur seine Mitspieler und die Klub-Verantwortlichen verärgert.

Vor allem bei den Fans der "Hammers" fiel der Franzose in Ungnade. Deshalb bot West Ham seinen Anhängern nun an, das inzwischen verhasste Payet-Trikot umzutauschen - jedoch nicht kostenfrei.

Wie Mitbesitzerin Karren Brady bestätigte, können Fans für 25 Pfund (etwa 30 Euro) ihr Payet-Jersey abgeben und erhalten dafür ein alternatives Trikot. "Bringt eure Payet-Shirts zu jedem beliebigen Klub-Shop zurück und ihr erhaltet für 25 Pfund Ersatz", schrieb Brady bei Twitter.

Die Hammers-Fans reagierten laut Daily Mirror jedoch nicht ganz so erfreut über die Geste. Schließlich bringe der Klub in wenigen Monaten ein neues Trikot heraus. Vor allem die zusätzlichen Kosten ärgerten die Fans, da West Ham so noch mehr Profit mache.

Wiederum andere meinten: "Dumme Geste des Klubs. Spieler kommen und gehen. Die Fans gehen ein Risiko ein, wenn sie Namen auf ihre Trikots machen. Benutzt das Geld für neue Spieler."