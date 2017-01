Am Freitag hatte Manchester-United-Coach Jose Mourinho auf der Pressekonferenz vor dem FA-Cup-Spiel gegen den FC Reading noch gesagt, Bastians Schweinsteigers Zeit könnte nun kommen - doch auch gegen den Zweitligisten sitzt der frühere Bayern-Star zunächst nur auf der Bank.

Während auch Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba und Henrikh Mkhitaryan pausieren, erhalten Wayne Rooney, Marcus Rashford und Marouane Fellaini eine Bewährungschance.

"In den ersten Wochen, als wir Schweinsteiger zurück in den Kader geholt haben, war er noch nicht bereit", hatte Mourinho klargestellt. "Aber seitdem hat er sehr gut gearbeitet. Er war letzte Woche krank, aber jetzt ist er in einer guten Verfassung und trainiert gut."