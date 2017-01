Jürgen Klopp schätzt den sportlichen Wettkampf - auf und abseits des Platzes.

Wenn der Fußball gerade ruht, dann versucht sich der Trainer des FC Liverpool eben im Tischtennis.

An der Seite von Liu Haoyu, der amtierenden britischen Hochschulmeisterin im Tischtennis, trat Klopp gegen seine Schützlinge Roberto Firmino und Philippe Coutinho an der Platte an.

Pure Emotionen, ein fliegender Schläger und jede Menge Spaß - es war alles dabei, was man von Klopp erwarten durfte...