Ist Wayne Rooney der nächste Star, der in die Chinese Super League wechselt?

Dem Mirror zufolge, bieten Guangzhou Evergrande und Beijing Guoan dem englischen Kapitän ein Wahnsinns-Wochengehalt - dieses soll allerdings "nur" bei 700.000 Pfund pro Woche liegen, nicht wie zuvor von der Sun vermeldet bei 1,2 Millionen.

Jose Mourinho könnte einen Wechselwunsch seines Spielers verstehen: "Es ist seine Entscheidung, ich weiß es nicht", sagte der Trainer von Manchester United. "Ich bin nicht kritisch gegenüber Spielern, die nach China wollen. Es ist ihr Leben, sie müssen ihr Leben und ihre Karriere planen."

Das Geld, das in China verdient werden könne, sei gigantisch. "Auch die Erfahrung kann sehr interessant sein." Rooney selbst habe das Thema gegenüber Mourinho aber nie erwähnt.

Die Highlights von Stoke - Manchester United im Video:

Der Stürmer traf am Wochenende zum 250. Mal für ManUnited, steht in dieser Saison aber nur selten in der Startelf.

