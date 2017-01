Manchester United tritt im Spitzenspiel der Premier League gegen den FC Liverpool (LIVE und EXKLUSIV auf DAZN) erneut ohne Bastian Schweinsteiger an.

Der Weltmeister von 2014 wurde von Jose Mourinho einmal mehr nicht in den 18-Mann-Spieltagskader berufen.

Der ehemalige Dortmunder Henrikh Mkhitaryan steht bei den Red Devils dagegen in der Startelf.

Liverpool-Coach Jürgen Klopp muss wegen der ungeklärten Spielberechtigung von Joel Matip nach dessen Absage für den Afrika-Cup mit Kamerun kurzfristig auf den ehemaligen Schalker verzichten.

Philippe Coutinho und Daniel Sturridge nehmen bei Liverpool genauso wie der ehemalige Mainzer Torwart Loris Karius zunächst auf der Bank Platz, dafür steht der erst 18 Jahre junge Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold überraschend in der Startelf. Auch der deutsche Nationalspieler Emre Can spielt von Beginn an für die Gäste.

ManUnited: De Gea - Valencia, Jones, Rojo, Darmian - Carrick, Herrera - Mkhitaryan, Pogba, Martial - Ibrahimovic

Liverpool: Mignolet - Alexander-Arnold, Klavan, Lovren, Milner - Wijnaldum, Henderson, Can - Firmino, Origi, Lallana