Manchester United will Antoine Griezmann offenbar mit einem Versprechen ködern.

Der Franzose soll die legendäre Nummer sieben bei den "Red Devils" erhalten, die nach dem Abgang von Memphis Depay (zu Olympique Lyon) freigeworden ist. Das berichtet der Mirror am Sonntag.

Der 25-Jährige gilt seit seiner Kindheit als Fan ManUniteds und ist mit Rekordeinkauf Paul Pogba gut befreundet.

Die Nummer sieben wurde in Manchester bereits an George Best, Eric Cantona, David Beckham und Cristiano Ronaldo vergeben, Griezmann könnte der nächste werden.

Der EM-Torschützenkönig soll auf der Wunschliste von Jose Mourinho ganz oben stehen. Bereits bei Atletico Madrid und im Nationalteam ist der Stürmer mit der "Sieben" unterwegs.