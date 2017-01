Ryan Mason hat sich beim Spiel gegen den FC Chelsea eine schwere Kopfverletzung zugezogen.

Der Mittelfeldspieler von Hull City kollidierte bei einem Kopfballduell mit Gegenspieler Gary Cahill und musste auf dem Feld minutenlang behandelt werden. Mason wurde mit einer Trage vom Spielfeld gebracht und dabei mit einer Sauerstoff-Maske behandelt.

Wie Hull City am späten Sonntagabend bestätigte zog sich der Engländer bei dem Horror-Crash einen Schädelbruch zu.

Der 25-Jährige wurde umgehend in das St Mary's Hospital in Paddington gebracht, wo er operiert wurde. Die Klinik ist eine von vier in London, die auf ernste Sportverletzungen spezialisiert ist. Hull teilte in einem Statement mit, dass Mason sich in stabilem Zustand befinde und die nächsten Tage im Krankenhaus bleiben müsse.

Am Montag sollen weitere Informationen folgen.

"Ich hoffe, dass es nichts Ernstes ist, aber wir werden sehen. Ich weiß nicht, ob er bei Bewusstsein ist", hatte Hulls Trainer Marco Silva noch kurz nach dem Spiel erklärt. Sein Gegenüber vom FC Chelsea, Antonio Conte, wünschte Mason auf der Pressekonferenz eine gute Besserung: "Es war ein schlimmer Unfall. Alle bei Chelsea hoffen, dass Mason sich erholt und schon bald wieder auf dem Platz steht."