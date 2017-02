Der englische Meister Leicester City hat sich im FA-Cup weitergezittert.

Im Wiederholungsspiel gegen Zweitligist Derby County gewannen die "Foxes" mit 3:1 nach Verlängerung. Das Hinspiel war 2:2 ausgegangen, nach 90 und 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Andy King (46.), Wilfred Ndidi (94.) und Demarai Gray (114.) trafen für Leicester, Abdoul Camara glich zwischenzeitlich für Derby County aus (61.). Bei Leicester stand Ersatzkeeper Ron-Robert Zieler im Tor, Robert Huth fehlte im Kader.

Im Achtelfinale geht es für Leicester gegen Drittligist FC Millwall.

In der Premier League ist das Überraschungsteam der vergangenen Saison nach vier Pleiten in Serie auf den 16. Tabellenplatz abgerutscht und damit in ernste Abstiegsgefahr geraten.