Georginio Wijnaldum ist bei seinem Torjubel im Spiel gegen den FC Chelsea beinahe von einer Bierflasche getroffen worden.

Als der Mittelfeldspieler des FC Liverpool seinen Ausgleichstreffer zum 1:1 bejubelte und mit den Fans feiern wollte, flog die Flasche in seine Richtung und landete neben ihm auf den Platz.

Chelsea droht nun eine Strafe durch die FA, da ein Fan offenbar eine Glasflasche vorbei an den Securities mit in den Fanblock schmuggeln konnte.

Bier an sich, auch in Plastikbechern, ist in englischen Stadien gänzlich verboten.

Wijnaldums Treffer im Video:

Die Reds hatten durch das Unentschieden gegen Tabellenführer Chelsea ihre vierte Heimiederlage in Folge verhindert.