Sieben Monate Sperre für einen üblen Tweet über den privaten Schicksalsschlag eines Premier-League-Profi: Der englische Verband hat gegen einen jungen Amateurkicker durchgegriffen.

Alfie Barker, 18 Jahre alter Spieler, damals an den Siebtligisten Hitchin FC ausgeliehen, hatte am 4. Januar während des Duells zwischen dem AFC Bournemouth und dem FC Arsenal gepostet. Bournemouth lag mit 3:0 vorne, handelte sich aber noch den Ausgleich ein.

Barker veranlasste das zu einem geschmacklosen Kommentar über Bournemouths Mittelfeldspieler Harry Arter, in dem er eine Fehlgeburt thematisierte, die dessen Partnerin Rachel im Dezember 2015 erlitten hatte ("Große Erwartungen, nur um enttäuscht zu werden, wie die neun Monate vor der Geburt deines Kindes").

"Ich hatte Bier getrunken und war frustriert"

Barker wurde für diesen Tweet sowohl von Hitchin als auch von Codicote FC, seinem eigentlichen Klub, herausgeworfen.

Er behauptete zunächst, gehackt worden zu sein, entschuldigte sich später dann aber für seine "schändlichen Kommentare" und kündigte an, jede Bestrafung zu akzeptieren: "Ich hatte ein paar Bier getrunken und war frustriert", sagte er der Lokalzeitung The Comet.

Es sei "ein Moment des Wahnsinns gewesen, das schlimmste, was ich in meinem Leben getan habe". Barkers Mutter äußerte in britischen Medien, dass Barkers Ausfall womöglich mit einer milden Form von Autismus zu tun habe, an der er leide.

Die FA sperrte ihn bis zum 1. August 2017 von allen Fußball-Aktivitäten und verhängte zudem eine Geldbuße von 250 Pfund.