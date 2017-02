Manchester City schafft in Bournemouth den dritten Sieg in Serie und erobert damit zum Abschluss des 25. Spieltags in der Premier League den zweiten Tabellenplatz.

