Trainer Jose Mourinho von Manchester United sieht sich erneut in der Opferrolle.

Nach dem torlosen Remis bei Hull City holte "The Special One" auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zum Rundumschlag aus. "Ich bin anders. Die Regeln für mich sind andere. Ich bin in allem anders. Ich schaue meinem Team vom Hotel aus zu, als mir verboten wurde das Stadion zu betreten. Mein Co-Trainer hatte eine Sechs-Spiele-Sperre, obwohl er niemand berührt hat."

Der United-Trainer fühlt sich in der Premier League im Vergleich zu Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ungerecht behandelt. "Gestern hat ein Vierter Offizieller einem Trainer gesagt 'Ich mag deine Leidenschaft, mach was du willst'. Mir wurde heute gesagt, ich soll mich hinsetzen oder ich muss auf die Tribüne."

Auch die milde Linie des Schiedsrichters brachte Mourinho in Rage: "Ich bin nicht glücklich. Ich würde nicht den Gegner kritisieren. Sie kämpfen um jeden Punkt, jeder Punkt ist Gold für sie. Sie haben ausprobiert, was erlaubt ist und der Schiedsrichter gab ihnen das Feedback. So konnten sie ihre Linie über 90 Minuten durchziehen."

Doch Mourinho versuchte sich im Zaum zu halten: "Ich will nicht mehr über Schiedsrichter-Entscheidungen sprechen, denn wenn ich spreche werde ich bestraft und ich will nicht bestraft werden."