Manchester-City-Coach Pep Guardiola kommt bei Leroy Sane ins Schwärmen. Der Youngster erzielte in seinen letzten drei Einsätzen für die Citizens je ein Tor, weswegen sein katalanischer Trainer aus gutem Grund lobende Worte für ihn findet.

"Er hat einen Sprung nach vorne gemacht", sagte Guardiola und führte weiter aus: "Wie er in die Räume stößt und hinterläuft - das habe ich in meinem Leben nur bei wenigen Spielern gesehen. Er ist so gut darin, Räume zu attackieren, ist gut am Ball und im Dribbling. Er hat eine Qualität, die nur schwer zu finden ist. Sogar ohne Ball wird er immer besser. Er ist so aggressiv, wenn er den Ball nicht hat."

Sane noch nicht clever

Doch der 46-Jährige findet auch kritische Worte und nennt Sanes große Schwäche: "Er hat immer noch viel zu verbessern. Er ist immer noch nicht clever mit dem Ball. Manchmal verpasst er Zuspiele, wenn er komplett unbedrängt ist."

Dafür will der Katalane dem jungen deutschen Nationalspieler aber noch Zeit geben: "Er ist 20, 21, das dürfen wir nicht vergessen. Er ist das erste Mal in England, früher oder später wird er in ein kleines Loch fallen. Das passiert, gerade bei Flügelspielern, aber das Talent ist da, und wir sind da, um ihm zu helfen."