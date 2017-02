FC Arsenal - Watford FC 1:2

Der FC Arsenal erleidet im Titelrennen zu Hause gegen Watford einen empfindlichen Rückschlag. Gegen Watford setzt es wegen eines frühen Doppelschlages eine Pleite für Özil und Co., Nationalspieler Shkodran Mustafi ist entscheidend am 0:2 beteiligt. Ganz am Ende kommt bei einem Lattentreffer auch noch Pech dazu.

FC Liverpool - FC Chelsea 1:1

Der FC Liverpool erkämpft gegen den FC Chelsea in der Premier League ein Unentschieden. Torwart Simon Mignolet steht dabei gleich mehrmals im Mittelpunkt.

AFC Sunderland - Tottenham Hotspur 0:0

Gegen den FC Sunderland verpassen die Hotspurs wichtige drei Punkte im Kampf um Platz 1. Trotz vieler Chancen - ein Treffer will einfach nicht fallen.

FC Burnley - Leicester City 1:0

Der Titelverteidiger hängt im Tabellenkeller der Premier League fest. Auch gegen Burnley gelingt dem Team von Claudio Ranieri kein Befreiungsschlag.

Swansea City - FC Southampton 2:1

Kleine Atempause für den Tabellen-17. der Premier League. Im Kampf mit Crystal Palace um die Nichtabstiegsplätze bleibt man durch einen Sieg gegen Southampton vorne.

AFC Bournemouth - Crystal Palace 0:2

Crystal Palace ist Swansea City auf den Fersen und damit in Sichtweite eines Nichtabstiegsplatzes. Der Sieg gegen Bournemouth hält die Hoffnung am Leben.

Middlesbrough - West Bromwich Albion 1:1

Durch das 1:1 gegen Middlesbrough hat West Bromwich Albion jetzt satte zehn Punkte Rückstand auf einen Europacup-Platz.

Die Premier League bei SPORT1: Alle Spiele und alle Tore der besten Liga der Welt bei SPORT1.de, in der SPORT1-App und am Montag ab 23.15 Uhr im Free-TV auf SPORT1