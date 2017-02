In der Premier League reist am Samstagabend der Tabellenzweite Tottenham Hotspur an die Anfield Road zum Tabellenfünften FC Liverpool.

Anstoß ist um 18.30 Uhr, SPORT1 begleitet die Begegnung im LIVETICKER.

Das leistungsschwache Liverpool konnte aus den letzten fünf Spielen lediglich einen Punkt holen und steckt tief in der Krise.

2017 warten die Reds noch auf ihren ersten Liga-Sieg. Für das Team von Trainer Jürgen Klopp ist ein Befreiungsschlag unbedingt Pflicht, um nicht den Anschluss an die Spitzenplätze zu verlieren und die Kritiker verstummen zu lassen.

Tottenham liegt in der Tabelle derweil neun Punkte hinter Spitzenreiter FC Chelsea und legt eine starke Form an den Tag. 2017 haben die Londoner noch kein Spiel verloren.

Insbesondere auf Offensiv-Juwel Dele Alli ist Verlass. Der 20-Jährige schoss in dieser Premier League Saison bereits elf Tore. Wollen die Spurs von Trainer Mauricio Pocettino eine Titelchance wahren, müssen sie dringend in Liverpool gewinnen und den Schwung aus den vergangenen Partien mitnehmen.

Die letzten drei Duelle der beiden Klubs endeten stets unentschieden.

Die Premier League bei SPORT1: Alle Spiele und alle Tore der besten Liga der Welt bei SPORT1.de, in der SPORT1-App und am Montag ab 23.30 Uhr im Free-TV auf SPORT1