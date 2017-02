Der FC Arsenal erleidet im Titelrennen zu Hause gegen Watford einen empfindlichen Rückschlag. Gegen Watford setzt es wegen eines frühen Doppelschlages eine Pleite für Özil und Co., Nationalspieler Shkodran Mustafi ist entscheidend am 0:2 beteiligt. Ganz am Ende kommt bei einem Lattentreffer auch noch Pech dazu.

Die Premier League bei SPORT1: Alle Spiele und alle Tore der besten Liga der Welt bei SPORT1.de, in der SPORT1-App und am Freitag ab 23.30 Uhr im Free-TV auf SPORT1