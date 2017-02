Pierre-Emerick Aubameyang könnte im Sommer Bestandteil eines Stürmer-Roulettes werden.

"Ich stelle mir die Frage,ob ich nicht gehen muss, wenn ich die nächste Stufe erreichen will", sagte der Gabuner bei Radio RMC kürzlich und deutete damit einen möglichen Abschied vom BVB an.

Solche Aussagen heizen natürlich Spekulationen an. Die neuesten kommen mal wieder aus England. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Manchester City ein mögliches Ziel für den 27-Jährigen sein. Der hatte allerdings schon durchblicken lassen, dass die Premier League nicht sein bevorzugtes Ziel sei.

Agüero zu Real?

Aubameyang wird trotzdem als Teil eines wilden Wechsel-Roulettes genutzt. Sergio Agüero soll bei City nämlich über einen Abschied im Sommer nachdenken, weil ihm Neuzugang Gabriel Jesus zuletzt den Rang in der Startelf abgelaufen hat. "Ich habe noch drei Monate, um mein Bestes zu geben. Dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt", sagte der Argentinier nach der Partie gegen Swansea am Sonntag.

Top-Ziel für Agüero ist laut Mirror Real Madrid. Passend dazu berichtet The Sun, dass Real-Stürmer Karim Benzema beim FC Arsenal anheuern könnte.

Arsenal hat schon mehrmals angeklopft

Benzema ist bei Real zwar Stammspieler, doch es gibt Kritik an der Torausbeute des Franzosen, sodass dieser sich nun offenbar nach einer neuen Aufgabe umsieht.

Sollte Agüero tatsächlich zu Real wechseln, wäre der Weg frei für Benzema und Arsenal. Schon in der Vergangenheit hatten die Gunners versucht, Benzema zu verpflichten, doch die Königlichen gaben kein grünes Licht.