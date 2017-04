Borussia Dortmund gehört offenbar zu den Interessenten von Alvaro Morata.

Der BVB soll einer von diversen Klubs sein, die den Edelreservisten von Real Madrid gerne verpflichten würden. Wie die spanische As aus Kreisen des Spielers erfahren haben will, sind außerdem Klubs aus England (Chelsea, Manchester United, Tottenham), Italien (Juventus, AC Mailand) sowie China am Stürmer interessiert.

Als Favorit gilt Chelsea mit Trainer Antonio Conte. Der Coach hatte Morata bereits 2014 zu Juventus geholt, wurde dann allerdings vor dessen Ankunft italienischer Nationaltrainer. Im zweiten Versuch soll es klappen.

Chelsea soll bereit sein, 65 Millionen Euro für den 24-Jährigen zu bieten. Eine derart hohe Ablöse wäre für Dortmund allerdings nur zu stemmen, wenn Pierre-Emerick Aubameyang den Verein im Sommer verlässt.

Morata ist mit seinen Einsatzzeiten in Madrid unzufrieden und steht einem Wechsel offen gegenüber.