Der endgültige Abschied von Mark Clattenburg als Schiedsrichter der Premier League wird konkret.

Wie Daily Mail schreibt, soll der Weltklasse-Referee Ende April ein letztes Mal ein Spiel in Englands Eliteliga leiten. An diesem Spieltag stehen hochkarätige Spiele wie das London-Derby Tottenham Hotspur gegen FC Arsenal oder FC Everton gegen FC Chelsea an (DATENCENTER: Spielplan/Ergebnisse).

Clattenburg pfiff seine letzte Partie im Februar und wurde bei den letzten sechs Ansetzungen nicht berücksichtigt. Mike Riley, Chef der Schiedsrichter-Gruppe, plant bereits für die Zeit nach seinem Wechsel nach Saudi-Arabien, wo Clattenburg als Boss die Ausbildung der Schiedsrichter übernehmen wird.