AFC Bournemouth - FC Middlesbrough 4:0

Am 34. Spieltag holt der AFC Bournemouth gegen Middlesbrough einen souveränen Sieg und verabschiedet sich damit aus der Abstiegsregion.

West Ham United - FC Everton 0:0

Der FC Everton hat in der Premier League vorerst den sechsten Platz erobert. Durch ein 0:0 bei West Ham United zogen die Toffees in der Tabelle am FC Arsenal vorbei.

Hull City - FC Watford 2:0

Hull City kann in Unterzahl gegen den FC Watford punkten. Beim 2:0-Sieg kassieren die Tigers unberechtigter Weise eine rote Karte und antworten mit einem Traumtor.

Swansea City - Stoke City 2:0

Nach zuvor sechs Niederlagen in Folge gelingt Swansea City gegen Stoke City der Befreiungsschlag. Beim 2:0-Sieg trifft Thomas Carroll traumhaft – auf Seiten von Stoke jagte Ex-Bremer Marko Arnautovic einen Elfmeter weit übers Gehäuse.