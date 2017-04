Der FC Everton hat in der Premier League zumindest vorübergehende den sechsten Platz erobert.

Mit einem 0:0 zogen die Toffees in der Tabelle am FC Arsenal vorbei. Allerdings hat Everton schon drei Spiele mehr auf dem Konto als die Gunners. Das Team um den deutschen Nationalspieler kann den Rückstand von einem Punkt jedoch an diesem Wochenende nicht mehr wett machen, da es im Halbfinale des FA-Cups auf Manchester City trifft (So., 16 Uhr).

Der AFC Bournemouth verabschiedete sich derweil mit einem 4:0-Kantersieg gegen den FC Middlesbrough aus der Abstiegsregion (Tabelle der Premier League).

Hull City besiegte den FC Watford mit 2:0, bleibt aber auf dem siebzehnten Platz. Swansea City ist tortz eines Erfolgserlebnisses gegen Stoke City (2:0) weiterhin Achzehnter.