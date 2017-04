Weltmeister Mesut Özil hat den FC Arsenal im Kampf um die Champions-League-Qualifikation wieder leise hoffen lassen.

Özils Treffer (71.) sicherte dem englischen Vizemeister am Montagabend ein äußerst mühevolles 2:1 (1:0) beim Abstiegskandidaten FC Middlesbrough. Nach zuletzt vier Auswärtsniederlagen in der Liga war es auch für den zuletzt heftig kritisierten Teammanager Arsène Wenger ein enorm wichtiger Sieg.

Als Sechster der Premier League hat Arsenal sieben Punkte Rückstand auf Manchester City und Rang vier, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt. Die Londoner haben allerdings auch ein Spiel weniger absolviert als City.

Spiel steht nach Ausgleich auf der Kippe

Rekordmeister Manchester United auf Europa-League-Platz fünf liegt drei Zähler vor Arsenal. Noch sieben Ligaspiele stehen für die Londoner in dieser Saison an. In Middlesbrough wurde Özil in der 90. Minute ausgewechselt, Shkodran Mustafi und der nominelle Kapitän Per Mertesacker standen nicht im Kader der Gunners.

Alexis Sanchez (42.) hatte Arsenal mit einem direkten Freistoß in Führung gebracht, Alvaro Negredo (50.) glich jedoch aus. In den folgenden Minuten präsentierte sich Arsenal unsicher in der Defensive und hätte das Spiel auch verlieren können.