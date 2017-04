Der fünfmalige englische Meister FC Chelsea liegt weiter auf Titelkurs.

Die Blues gewannen am Dienstagabend ihr Heimspiel gegen den FC Southampton 4:2 (2:1) und vergrößerten den Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger Tottenham Hotspur vorerst auf sieben Punkte. Die Spurs können aber am Mittwochabend im Auswärtsspiel bei Crystal Palace wieder nachziehen (SERVICE: Die Tabelle).

Eden Hazard (24.), N'Golo Kante (45.) und Diego Costa (53./89.) trafen für Chelsea. Der ehemalige Stuttgarter Oriol Romeu (40.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen, Ryan Bertrand (90.+4) verkürzte in der Nachspielzeit.

Für Costa war es der 50. Premier-League-Treffer im 85. Spiel. John Terry feierte sein Comeback bei den Blues und stand in der Liga erstmals seit November wieder auf dem Platz.